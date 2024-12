Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Unbekannte hängen Fahnen an Baugerüst einer Kirche - Kriminalpolizei ermittelt

Ellrich (ots)

Am vergangenen Wochenende begaben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich über Baustellenumzäunung auf das Baugerüst des Kirchturms der Sankt Johannis Kirche Am Markt. Der oder die Täter hängten anschließend drei altdeutsche Flaggen mit Bezug zum Nationalsozialismus an dem Baugerüst auf. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 7. Dezember, 22 Uhr und Sonntag, 8. Dezember, 10 Uhr. Die Fahnen wurden polizeilich sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Hinweise zu dem oder den Täten geben? Möglicherweise ist Besuchern des Weihnachtsmarktes aufgefallen, wie sich jemand an der Baustellenumzäunung der Kirche zu schaffen machte oder sich unberechtigt im Baustellenbereich aufhielt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0316901

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell