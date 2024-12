LPI-NDH: Auto überschlägt sich

Herbsleben (ots) - Ein erheblicher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagabend in Herbsleben ereignete. Ein Autofahrer befuhr gegen 20.15 Uhr die Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Anger, als er aus noch ungeklärter Ursache auf ein Fahrzeug auffuhr, welches im Bereich der Einmündung zur Vargulaer Straße abgestellt war. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschadens beträgt etwa 13000 Euro. ...

