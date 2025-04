Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Holzminden/ Halle/ Heyen (ots)

Am Samstag (26.04.2025) kam es, gegen 17:15 Uhr, auf der Landstraße 424 zwischen Halle und Heyen im Landkreis Holzminden zu einem schweren Motorradunfall. Der 36 Jahre alte Fahrer einer Harley-Davidson befuhr nach jetzigen Erkenntnissen gemeinsam mit einer 32 Jahre alten Beifahrerin aus Hannover die Landstraße 424 aus Halle kommend in Fahrtrichtung Heyen. Im Bereich einer Linkskurve kam das Motorrad aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, trat dort in den Grünstreifen ein und kam im Graben zum Stillstand. Der 36 Jahre alte Fahrer sowie die Beifahrerin wurden hierbei schwer verletzt. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein nahliegendes Krankenhaus verbracht. Die Verkehrsunfallörtlichkeit wurde durch die Einsatzbeamte der Polizei für die Dauer der medizinischen Maßnahmen des Rettungsdienstes gesperrt. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Bodenwerder unter der Rufnummer 05533 408310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell