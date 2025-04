Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Holzminden

Holzminden (ots)

Am Sonntag (28.04.2025) führten Einsatzkräfte der Polizei Holzminden im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr am Eulenkrug auf der Landstraße 550 bei Holzminden Geschwindigkeitskontrollen durch. Hierbei wurden neun Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. In vier Fällen zogen die Verstöße Fahrverbote nach sich. Ein 42-jähriger Mann aus dem Kreis Göttingen wurde hierbei in einer 70er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h gemessen und war damit trauriger Spitzenreiter des Tages. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen, insbesondere im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen mit schwerem Personenschaden. Deshalb rät die Polizei: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung an und achten Sie auf die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen!

