Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bus übersehen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw ist der Polizei am Mittwochmittag aus Hochspeyer gemeldet worden. Eine 35-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw aus einer Haltebucht in der Hauptstraße. Dabei übersah sie den von hinten herannahenden, bevorrechtigten Bus. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin des Pkws und der Busfahrer wurden leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell