Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden: 23-Jähriger versucht sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen

Hameln (ots)

Am Sonntag (27.04.2025) stellten die Einsatzbeamten der Polizei Hameln im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 23-jährigen Fahrzeugführer fest, der sein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Cannabis führte. Bei einem Mitfahrenden konnte zudem Cannabis in nicht geringer Menge aufgefunden werden. Zuvor versuchten die Männer der polizeilichen Kontrolle zu entkommen. Die Einsatzkräfte der Polizei Hameln wurden, gegen 14:30 Uhr, auf einen grauen Seat Leon mit Euskirchener-Kennzeichen mit drei Insassen im Bereich der Marienthaler Straße in Hameln aufmerksam und entschieden sich diesen zu kontrollieren. Der 23 Jahre alte Fahrzeugführer kam den Anhaltesignalen der Polizeibeamten jedoch nicht nach und versuchte der Fahrzeugkontrolle zu entkommen. Hierzu setzte er seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Ortschaft Hastenbeck fort. Auf der Kreisstraße 16 zwischen Hastenbeck und Tündern erreichte der 23-Jährige anschließend zeitweise Geschwindigkeiten von über 200 km/h, überholte mehrfach andere Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehr und überfuhr im weiteren Verlauf das Rotlicht einer Ampel. Die Flucht führte über die Hagenohsener Straße bis nach Emmerthal. Im Bereich der Reherstraße in Emmerthal flüchteten der Fahrzeugführer sowie die zwei weiteren Insassen im Alter von 21 Jahren fußläufig aus dem Fahrzeug und konnten zeitnah durch die Einsatzkräfte der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde deutlich, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo anschließend die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt zwecks Beweissicherung erfolgte. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zudem konnte beim 21-Jahre alten Mitfahrer aus Salzhemmendorf Cannabis in nicht geringen Mengen aufgefunden werden. Der Fahrzeugführer sowie die Insassen müssen sich aufgrund dessen dem Verdacht des Handels mit Cannabis verantworten. Durch die Staatsanwaltschaft Hannover wurden bereits am Sonntag Durchsuchungen der Wohnungen und regelmäßigen Aufenthaltsorte der Beschuldigten angeordnet, die noch in den Abendstunden durch die Einsatzkräfte der Polizei erfolgten. Zum Auffinden weiterer Beweismittel kam es hierbei nicht. Die drei Männer konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Polizeidienststelle verlassen.

