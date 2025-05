POL-MFR: (558) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf

Ansbach (ots) - Im Rahmen einer Personenkontrolle fanden Beamte in Ansbach am Donnerstagabend (29.05.2025) bei einem 36-Jährigen eine größere Menge Crystal Meth sowie mehrere hundert Euro Bargeld auf. Er wurde vorläufig festgenommen. Der spätere Beschuldigte und ein Begleiter liefen gegen 23:15 Uhr an der ...

mehr