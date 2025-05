POL-MFR: (557) Wahlplakate in Erlangen mit antisemitischen Parolen beschmiert- Zeugen gesucht

Dennenlohe (ots) - Am Donnerstagabend (29.05.2025) riefen Männer am Dennenloher See (Landkreis Ansbach) aus einer Gruppe heraus Naziparolen und zeigten den Hitlergruß. Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl traf die Gruppe noch vor Ort an und leitete Ermittlungsverfahren ein. Gegen 19:00 Uhr teilten Zeugen mit, dass eine Personengruppe, welche sich am Dennenloher ...

