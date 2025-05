Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt mehrere Zuwendungen in Krakow am See

Schwerin (ots)

Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an den Bürgermeister der Stadt Krakow am See, Dirk Rojahn, zwei Zuwendungsbescheide für die Stadt Krakow am See und für die Gemeinde Dobbin-Linstow.

Termin: Montag, 19. Mai 2025, 12 Uhr

Ort: Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, Dobbiner Chaussee 5, 18292 Krakow am See

Eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 200.000 Euro erhält die Stadt für ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF 20) für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krakow am See. Die Freiwillige Feuerwehr Krakow am See ist eine Stützpunktfeuerwehr mit Sonderaufgaben, zu der die Ortsfeuerwehren Krakow am See, Charlottenthal und Bellin gehören. Die Gemeinde Dobbin-Linstow erhält zudem eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650.000 Euro für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses.

