POL-DO: 22-jähriger BMW-Fahrer schleudert aus der Kurve am Vinckeplatz

In der Nähe des Vinckeplatzes in Dortmund ist in der Nacht zum Donnerstag (3. April) gegen 23 Uhr ein BMW gegen einen Baum geprallt. Verletzt wurde niemand. Wegen unter anderem der Gefährdung des Straßenverkehrs stellte die Polizei den Wagen und einen Führerschein sicher.

In dem Mietwagen saßen insgesamt drei Männer (22, 22 und 19 Jahre aus Dortmund). Nach Zeugenaussagen fuhr der 22-jährige Fahrer sehr schnell am Vinckeplatz vorbei und bog dann nach rechts in die Kreuzstraße ab. Das Fahrzeug schleuderte aus der Kurve und prallte schließlich gegen einen Metallbügel und einen Baum am Straßenrand. Die Polizei stellte den BMW sicher, da der Verdacht einer Straftat wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren (gemäß § 315 c StGB) bestand. Außerdem stellte die Polizei den Führerschein des 22-jährigen Fahrers sicher. Der Fahrer soll sich nach eigenen Angaben noch in der Probezeit befinden.

Während der Unfallaufnahme versammelten sich immer mehr Angehörige und Bekannte der Unfallbeteiligten vor Ort. Die Polizeibeamten sprachen mehrere Platzverweise aus.

