POL-EL: Esterwegen - Einbruch - Motorräder und E-Scooter entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Uelsen (ots) - Am Mittwoch, den 07.05.2025, kam es gegen 15:15 Uhr in Uelsen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Zwei 75-jährige Männer befuhren in die Straße "Steenebarg" in Richtung Kreisverkehr. Als ein bislang unbekannter Pkw mitsamt Anhänger von der Johann-Niehoff-Straße kommend nach rechts in den Steenebarg einbiegen wollte, hielt der vorausfahrende Motorradfahrer verkehrsbedingt ...

mehr