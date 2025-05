Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Fahrer eines PKW mit Anhänger gesucht

Uelsen (ots)

Am Mittwoch, den 07.05.2025, kam es gegen 15:15 Uhr in Uelsen zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Zwei 75-jährige Männer befuhren in die Straße "Steenebarg" in Richtung Kreisverkehr.

Als ein bislang unbekannter Pkw mitsamt Anhänger von der Johann-Niehoff-Straße kommend nach rechts in den Steenebarg einbiegen wollte, hielt der vorausfahrende Motorradfahrer verkehrsbedingt an der Einmündung an. Der nachfolgende Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Motorrad auf. Dabei kam er zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden.

Da derzeit keine näheren Angaben zu dem beteiligten Pkw mit Anhänger vorliegen, bittet die Polizei um Hinweise: Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Pkw mit Anhänger machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Uelsen unter der Telefonnummer 05942 / 989760 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell