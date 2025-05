POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lathen (ots) - Am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 19:10 h, befuhr ein schwarzer Pkw Transporter mit offener Ladefläche die Emsstraße in Lathen und bog von hier aus in die Niederlangener Straße in Fahrtrichtung B 70 ab. Beim Abbiegevorgang fielen von der besagten Ladefläche diverse Bierflaschen. Hierbei wurde zudem ein zeitgleich in Richtung Niederlangen fahrender Pkw ...

mehr