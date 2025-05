Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Ladung vom Transporter gefallen - Hinweise gesucht

Lathen (ots)

Am Mittwoch, 07.05.2025, gegen 19:10 h, befuhr ein schwarzer Pkw Transporter mit offener Ladefläche die Emsstraße in Lathen und bog von hier aus in die Niederlangener Straße in Fahrtrichtung B 70 ab. Beim Abbiegevorgang fielen von der besagten Ladefläche diverse Bierflaschen. Hierbei wurde zudem ein zeitgleich in Richtung Niederlangen fahrender Pkw beschädigt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren, Tel: 0593272100, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell