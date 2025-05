Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim - Gemeinsamer Kontrolltag auf dem Rastplatz Bentheimer Wald - Praktikanten erleben Polizeialltag hautnah

Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim

Einen spannenden Einblick in den Alltag der Polizei bekamen elf Schülerinnen und Schüler am Mittwoch auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der A30. Im Rahmen eines gemeinsamen Kontrolltages kontrollierten der Einsatz- und Streifendienst der Autobahnpolizei Lingen sowie die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim den gewerblichen Güter- und Personenverkehr sowie den Individualverkehr - sowohl stationär als auch mobil. Unterstützt wurde die Maßnahme durch eine bestehende Kontrollstelle der Bundespolizei.

Ein Fokus lag dabei auf der Nachwuchsförderung: Die Praktikantinnen und Praktikanten konnten die Arbeit der Polizei hautnah miterleben, Fragen stellen und selbst erste Eindrücke in der Praxis sammeln. Ob Verstöße nach § 24a StVG, mangelhafte Ladungssicherung oder überladene Fahrzeuge - die Jugendlichen erlebten, wie breit das Aufgabenspektrum im Verkehrsbereich ist und wie professionell die Einsatzkräfte vorgehen.

Insgesamt wurden 46 Fahrzeuge mit 84 Insassen kontrolliert. Die Beanstandungsquote lag bei 30,4 Prozent - festgestellt wurden 16 Verstöße, unter anderem:

1 x Überladung

2 x Fahren unter Alkohol-/Drogeneinfluss

1 x unzulässige Fahrzeugabmessungen

1 x Gefahrgutverstoß

4 x mangelhafte Ladungssicherung

1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

6 x sonstige Verstöße

Besonders eindrucksvoll: Ein erfahrener Kollege erläuterte vor Ort anschaulich einen Verstoß im Bereich der Großraum- und Schwertransporte - inklusive der rechtlichen Folgen. In dem konkreten Fall wurde sogar eine Vermögensabschöpfung angeregt.

Am Ende zeigten sich die jungen Gäste begeistert. Viele gaben an, dass sie sich den Polizeiberuf nun viel besser vorstellen können. Die Offenheit der Kolleginnen und Kollegen und die aktive Einbindung machten den Tag zu einem echten Highlight des Praktikums.

Und wer jetzt Lust bekommen hat, uns und unsere Arbeit einmal persönlich kennenzulernen:

Am kommenden Sonntag (11. Mai 2025) laden wir herzlich zu unserem Tag der offenen Tür in Lingen (Wilhelm-Berning-Straße 8) ein. Von 10:00 bis 17:00 Uhr gibt's spannende Einblicke in den Polizeialltag, Vorführungen, Einsatzfahrzeuge zum Anfassen und jede Menge Infos rund um die Ausbildung. Ob Groß oder Klein - es ist für alle etwas dabei. Wir freuen uns auf euch!

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell