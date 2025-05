POL-EL: Lathen - Gefährdung des Straßenverkehrs durch grauen Mercedes - Zeugenaufruf

Wietmarschen (ots) - Am Mittwoch (07.05.2025) kam es gegen 16:50 Uhr auf dem Erzweg in Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrerin eines Opel Astra war aus Richtung Hüttenweg kommend in Richtung Lingener Straße unterwegs, als es zur Berührung der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden ...

mehr