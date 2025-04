Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gemeindehaus - Engeranerin in Gewahrsam genommen

Herford (ots)

(jd) Anwohner der Straße Zum Grünen Wald hörten am Samstag (26.4.), um 18.45 Uhr verdächtige Geräusche und sahen daher nach der Ursache: Sie stellten fest, dass eine ihnen unbekannte Frau die Scheibe eines Gemeindehauses mittels eines Steins einschlug und dann durch das Fenster das Gebäude gelangte. Die Zeugen verständigten umgehend die Polizei. Die wenige Minuten später hinzugekommenen Polizeibeamten trafen die von den Zeugen beschriebene Frau, bei der es sich um eine 44-jähige Engeranerin handelt, noch in dem Gemeindehaus an und brachten sie zur Herforder Wache. Da die 44-Jährige Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Engeranerin dem Herforder Gewahrsam zugeführt. Der Sachschaden an dem Gemeindehaus liegt im dreistelligen Bereich.

