POL-HF: E-Roller entwendet

Herford (ots) - (hd) Am Donnerstagvormittag (24.04.2025) geriet gegen 10:20 Uhr ein VW Multivan, der in einem am Bahndamm in Herford gelegenen Parkhaus abgestellt war, in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. An dem Pkw entstand dennoch erheblicher Sachschaden. Der Motorraum und die Fahrzeugfront brannten ...

