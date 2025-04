Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß auf Bundestraße

Bad Lippspringe (ots)

(md) Am Mittwochabend, 23. April kam es gegen 20.00 Uhr auf der B1 in Höhe der Anschlussstelle Bad Lippspringe zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei dem sich ein Fahrer leicht verletzte.

Der 36-jährige Fahrer eines Mercedes Benz befuhr den Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Bad Lippspringe der B 1 in Fahrtrichtung Paderborn. Im Kurvenbereich kam er in der Rechtskurve aus ungeklärter Ursache ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte mit der Front in den Gegenverkehr.

Dort prallte er mit einem Seat Cupra zusammen, mit dem ein 50-jähriger Mann auf der B1 in Richtung Schlangen unterwegs war. Dieser kam ebenfalls ins Schleudern, prallte mit der hinteren rechten Seite gegen die linke Schutzplanke und kam schließlich im seitlichen Grünstreifen zum Stillstand. Der Mercedes kam nach der Kollision im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stand.

Ein Rettungswagen brachte den Mercedes-Fahrer leichtverletzt vorsorglich in ein Krankenhaus. Die B1 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett beidseitig gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell