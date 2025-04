POL-PB: Rollerfahrer stürzt

Lichtenau (ots) - (cr) Am Ostermontag, 21. April, gegen 12.40 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Anschrift Zum Emderwald in Lichtenau-Herbram zu einem Zimmerbrand. Ein dreijähriges Kind kam mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Bei dem Versuch eine Gasflasche an einem Gasofen zu wechseln geriet ein Zimmer in der Erdgeschosswohnung in Brand. Die Rauchentwicklung breitete sich auch auf die ...

