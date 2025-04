Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnhaus nach Zimmerbrand unbewohnbar

Lichtenau (ots)

(cr) Am Ostermontag, 21. April, gegen 12.40 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Anschrift Zum Emderwald in Lichtenau-Herbram zu einem Zimmerbrand. Ein dreijähriges Kind kam mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Bei dem Versuch eine Gasflasche an einem Gasofen zu wechseln geriet ein Zimmer in der Erdgeschosswohnung in Brand. Die Rauchentwicklung breitete sich auch auf die Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Die Hausbewohner verließen das Gebäude daraufhin selbstständig und alarmierten die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand das betroffene Zimmer im Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand mit starken Kräften. Ein dreijähriges Mädchen, welche sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung im Obergeschoss befand, kam mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Das Gebäude ist seitdem nicht bewohnbar. Während der Löscharbeiten war die Straße Zum Emderwald komplett gesperrt. Es entstand ein Schaden von rund 150.000 Euro.

