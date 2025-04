Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto schwer

Hövelhof (ots)

(cr) Bei einer Kollision zwischen einem Motorradfahrer und dem Fahrer eines Mini an der Kreuzung Hasendorfweg und Moosheider Straße in Hövelhof am Sonntag, 20. April, verletzte sich der 54-jährige Motorradfahrer schwer. Er kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro.

Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 62-Jähriger Autofahrer die Moosheider Straße aus Richtung Bad Lippspringe kommend. An der Kreuzung Hasendorfweg, Moosheider Straße und Sandbrink kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, welcher von der Straße Hasendorfweg kommend, die Moosheider Straße überqueren wollte. Der Motorradfahrer stürzte bei der Kollision und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus nach Paderborn. Beide Fahrzeugen wurden abgeschleppt.

