POL-PB: Nach Raub auf Schnellrestaurant - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Paderborn (ots)

(cr) Am frühen Montagmorgen, 21. April, kam es zu einem Raub auf ein Schnellrestaurant am Frankfurter Weg in Paderborn. Drei unbekannte Täter bedrohten die Angestellten und forderten die Öffnung des Tresors. Danach flohen sie in unbekannte Richtung. Zwei Tatverdächtige wurden kurz danach vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04.40 Uhr betraten drei maskierte und bewaffnete Männer das Fastfood Restaurant und forderten die Öffnung des Tresors. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Angestellte in dem Restaurant. Die drei Täter forderten die Herausgabe von Bargeld, welches sie auch bekamen und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine Angestellte wurde durch einen der Räuber leicht im Gesicht verletzt. Alle drei Täter waren männlich, um die 20 Jahre alt und trugen schwarze Skimasken. Der erste Täter war mit einem schwarzen Oberteil, einer grauen Jogginghose und hellen Schuhen bekleidet. Der zweite Täter trug ebenfalls schwarze Oberbekleidung, eine dunkle Jogginghose mit einem Nike-Emblem am Hosenbein und helle Schuhe. Der dritte Täter hatte ein schwarzes Oberteil mit zwei hellen Querstreifen, eine graue Hose und dunkle Schuhe an. Die Polizei nahm kurze Zeit später in der Nähe zwei Männer fest, die möglicherweise an der Tat beteiligt waren. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Tatort oder in der näheren Umgebung machen kann oder verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit gemacht hat möge sich unter der Rufnummer 05251 306-0 melden.

