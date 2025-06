Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.06.2025

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Autohaus in Harlingeroder ein.

Nachdem sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zur Werkstatt der Firma in der Straße Am Finkenbrink verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entkamen mit bislang unbekanntem Diebesgut.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen vergangenem Sonnabend und Donnerstag ebenfalls in Harlingerode. Hier drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Meinigstraße ein und entkamen mit diversen Elektrowerkzeugen.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesen Taten nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 oder die Polizei Bad Harzburg unter (05322) 55480 entgegen.

