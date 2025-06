Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 13.06.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht Am 12.06.2025 kommt es in der Zeit von 10:15 Uhr bis 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf dem Parkplatz des hiesigen E-Center. Art und Lage des Schadens lassen vermuten, dass der Verursacher seine Fahrzeugtür öffnete und diese an den schwarzen Citroen anschlug. Beide PKW waren an der Zuwegung für Lieferverkehr abgestellt. Der sog. Parkrempler wird oft als Kavaliersdelikt gesehen. Er erfüllt dennoch den Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht. So wurde ein entsprechendes Straf-/Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die Hinweise zu beteiligten Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen unter 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall aus Unachtsamkeit

Ein 63-jähriger parkt seinen PKW am 12.06.2025 gegen 16:42 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Bismarckstraße und öffnet seine Fahrzeugtür ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein nachfolgender 61-jährihger kollidiert mit seinem PKW mit der geöffneten Tür. An beiden PKW entsteht jeweils ein Schaden in Höhe von ca. 5000EUR. Zu Personenschäden kam es in Folge des Unfalls nicht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

i.A. Renner, PHK'in

