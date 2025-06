Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 12.06.2025

Goslar (ots)

In einem leerstehenden Hotel in St. Andreasberg entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch diverse Metallteile.

Die Täter gelangten auf einzelne Dachbereiche des ehemaligen Hotels in der Straße Am Gesehr und entwendeten Aluminiumteile der Verkleidung sowie des Kupferdaches. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Menge der entwendeten Metalle liegt ein Abtransport mittels eines Fahrzeugs nahe. Daher fragt die Polizei nach Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Tatortes sind hierbei von Interesse. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell