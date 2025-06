POL-GS: Polizei warnt vor dubiosen Angeboten unseriöser Handwerker

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht in Harlingerode Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Straße "Heimstättenweg" im Zeitraum vom 07.06.2025, 18:00 Uhr, bis zum Morgen des 08.06.2025 einen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen geparkten Pkw Audi Q3, sodass an diesem Sachschaden in Höhe von ca. 8000EUR entstand. Anschließend entfernte sich der ...

mehr