POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots) - Sarsedt - (jb) Unbekannte haben in der Straße Am Teinkamp 50 Säcke mit Hausmüll illegal entsorgt. Ein Anwohner stelle den Müllhaufen am 03.05.25, gg. 16.30 Uhr mit. Hinweise zum Verursacher oder zum genutzten Fahrzeug erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Sarstedt Telefon: 05066 / 985-0 ...

