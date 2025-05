Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Seminarparkplatz in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Am 03.05.2024 im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr kommt es auf dem Seminarparkplatz in 31061 Alfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte dabei ihren grünen VW Golf ordnungsgemäß auf dem o.g. Parkplatz. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, stelle sie einen "frischen" Schaden an ihrem linken hinteren Fahrzeugheck fest. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell