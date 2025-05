Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht zwischen Everode und Hörsum

Hildesheim (ots)

Freden/Alfeld (msc) - Am 02.05.2025 gegen 20:00 Uhr ist es auf der K404 zwischen Everode und Hörsum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zu dieser Zeit befährt ein 49-jähriger Ungar mit seinem Transporter die K404 aus Everode kommend in Richtung Hörsum, als ihm ein bisher unbekannter Fahrzeugführer entgegen kommt. Nach den bisherigen Zeugenaussagen verliert der Unfallflüchtige einen geladenen Reifen, welcher mit dem entgegenkommenden Transporter kollidiert. Bei dem unfallflüchtigen PKW handelt es sich vermutlich um ein dunkel lackiertes Kabriolett. Nach der Kollision entfernt sich der Unfallbeteiligte in Richtung Everode. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verläuft ergebnislos. Der Schaden am Transporter beläuft sich auf ca. 2500EUR. Am Unfallort wird durch die Polizei der verlorene Reifen sichergestellt. Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei Alfeld um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen die, Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter 05181/80730 in Verbindung zu setzen. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

