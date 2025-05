Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Gleich zweimal stellten Beamte der Polizei Alfeld am Abend des 02.05.2025 Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken standen und am Straßenverkehr teilnahmen.

Am 02.05.2025, gegen 22:00 Uhr, hielten die Beamten einen Pkw, Mercedes, nach der Ortsdurchfahrt Dehnsen in Godenau an. Der Fahrzeugführer, ein 37-Jähriger aus Salzgitter, hatte deutliche, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt, bei ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde eingezogen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bereits früher am Abend, gegen 18:00 Uhr, wurde ein 64-Jähriger aus Alfeld, in Dehnsen mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei ihm ergab sich ein Wert von 0,75 Promille. Da bei ihm im Gegensatz zu der o.a. Person keine gravierenden Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten, reichte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest. Da er jedoch in der Vergangenheit bereits schon einmal unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr aufgefallen war, erhöhen sich somit die angedrohten Sanktionen mit einer Geldbuße von normalerweise 500 Euro auf 1.000 Euro und anstatt einem Monat stehen drei Monate Fahrverbot an. Lediglich die Anzahl an Punkten in Flensburg bleiben gleich. Hier kommen erneut zwei Punkte hinzu.

