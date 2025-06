Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfall auf der B27 Höhe Campingplatz

Goslar (ots)

Braunlage: Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern kam es am 09.06.2025 gegen 17:00 Uhr. Beide befuhren die B27 von Braunlage in Richtung Bad Lauterberg. Auf Höhe des Campingplatzes Braunlage, welcher auch das Ziel der beiden Motorradfahrer war, bog der vorausfahrende 58-Jährige Yamaha-Fahrer in Richtung Campingplatz ab. Die folgende 56-Jährige Honda-Fahrerin erkannte die Einfahrt zum Campingplatz nicht und wollte der B27 weiter folgen. Sie stieß mit dem Abbiegenden zusammen, wodurch beide verletzt wurden. Während der Unfallaufnahme musste die B27 voll gesperrt werden. Neben zwei RTW war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Schäden an den Motorrädern aus dem Zulassungsbezirk Waldshut werden auf jeweils 2.000EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

