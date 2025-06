POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.06.2025

Goslar (ots) - Beschädigung eines Pkw durch Einkaufswagen Am Donnerstag, den 05.06.2025, teilte gegen 18:45 Uhr, ein 30-jähriger Bockenemer eine Beschädigung an seinem Pkw, einen Honda, in der Farbe schwarz, mit Hildesheimer Kennzeichen, mit. Der Pkw war am Donnerstag, im Tatzeitraum von 06:50 Uhr beginnend bis 15:50 Uhr, auf dem LIDL-Parkplatz, in der Braunschweiger Straße, in Seesen, im "unteren Bereich" nahe der ...

mehr