POL-BOR: Gronau - Großkontrolle der Polizei auf der B54

Gronau (ots)

Drogenfunde, Blutproben und Anzeigen: Die Kreispolizeibehörde Borken zieht eine positive Bilanz aus ihrer integrativen Kontrolle an der B 54 in Gronau. Am Montagnachmittag führten zahlreiche Kräfte der Kreispolizeibehörde Borken, der Bundespolizei, der niederländischen Polizei, des Hauptzollamts Münster und des grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) unter der Leitung der Polizeiwache Gronau an der B 54 eine Großkontrolle durch. Der Kontrolltag zielte im Wesentlichen auf die Bekämpfung von BTM- und Alkoholverstößen ab. Im Fokus stand aber auch die Absicht, Hauptunfallursachen durch konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen zu bekämpfen. Insgesamt kontrollierten die Beamten 330 Fahrzeuge. Die Maßnahmen im Einzelnen: 6 Verstöße gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (KCanG), 2 Strafanzeigen Einfuhrschmuggel von BTM, 9 Blutproben wegen Fahrens unter dem Einfluss von BTM, 1 Blutprobe wegen Alkohol am Steuer, 12 Verwarngelder wegen Verstößen gegen die StVO, 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Wenden auf der Kraftfahrstraße, 2 Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mangelnder Ladungssicherung. In insgesamt 14 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige gab es wegen der Benutzung eines Handys während der Fahrt. Die Beamten erstatteten eine Anzeige wegen Bedrohung und stellten ein verbotenes Messer und einen Schlagring sicher. Zudem wurde ein Haftbefehl vollstreckt. In insgesamt 14 Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden. (pl)

