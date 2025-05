Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Laterne angefahren und geflüchtet

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Albert-Einstein-Straße;

Unfallzeit: zwischen 09.05.2025, 16.00 Uhr, und 12.05.2025, 09.00 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Albert-Einstein-Straße in Rhede. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hatte er dort eine Laterne angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, entfernte sich der Flüchtige. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell