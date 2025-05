Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Baumarkt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße;

Tatzeit: zwischen 10.05.2025, 18.15 Uhr, und 12.05.2025, 08.00 Uhr;

In das Außengelände eines Baumarktes eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Werther Straße in Bocholt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hebelten die Einbrecher ein Zaunelement aus der Verankerung und entwendeten einen Heizpilz, eine Palme und mehrere Kissen einer Lounge-Gruppe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

