Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Wüllener Straße;

Tatzeit: 12.05.2025, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr;

Eine Geldbörse entwendet haben bislang Unbekannte in Vreden. Während ihres Einkaufes in einem Lebensmittelgeschäft an der Wüllener Straße stellte die Geschädigte ihren Einkaufswagen an der Brottheke ab und legte ihre Geldbörse hinein. Als sie sich kurzzeitig vom Wagen abwandte, schlug der Dieb zu und stahl das Portemonnaie. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell