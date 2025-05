Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zwei Männer nach Diebstahl in Hünxe festgenommen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Schützenweg;

Tatzeit: 10.05.2025, 20.57 Uhr;

Das Geld aus der Kasse eines Supermarktes entwendet haben zwei Männer am Schützenweg in Stadtlohn. Am Samstagabend betrat ein Täter die Räumlichkeiten des Verbrauchermarktes kurz vor Ladenschluss. Der Mann nutzte einen unbeobachteten Moment, brach eine der Kassen auf und entwendete Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Dieb flüchtete mit seiner Beute aus dem Markt und stieg in ein Auto, in dem offenbar ein weiterer Mann gewartet hatte. Der Pkw fuhr in unbekannte Richtung davon und Zeugen alarmierten die Polizei. Kurze Zeit später kam der Fluchtwagen einer Polizeistreife auf der B70 in Borken entgegen. Die Beamten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Mit hoher Geschwindigkeit flüchteten die Tatverdächtigen zunächst in Richtung Raesfeld und weiter Richtung Wesel. In Hünxe gelang es Beamten der Polizei aus Wesel das Fahrzeug zu stoppen - es klickten die Handschellen. Im Fahrzeug fanden die Polizisten die Beute aus dem Supermarkt und stellten sie sicher. Die beiden Tatverdächtigen, zwei Männer aus Georgien im Alter von 36 und 41 Jahren ohne festen Wohnsitz, wurden der Polizeiwache in Dinslaken zugeführt. Nach der Vorführung beim zuständigen Haftrichter erließ dieser einen Haftbefehl. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell