POL-BOR: Bocholt - Rollator aus Hausflur gestohlen

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld-Erle, Hilgenstuhl; Tatzeit: 11.05.2025, zwischen 18.20 Uhr und 21.30 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hilgenstuhl in Raesfeld-Erle. Am Sonntagabend zwischen 18.20 Uhr und 21.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchten im Haus mehrere Räume. Nach ersten Angaben entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. ...

mehr