POL-BOR: Rhede - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Rudolf-Virchow-Straße; Tatzeit: zwischen 10.05.2025, 18.00 Uhr, und 11.05.2025, 11.30 Uhr; Einen Rollator aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses entwendeten bislang unbekannte Diebe an der Rudolf-Virchow-Straße in Bocholt. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstagabend und Sonntagmittag. Mögliche Zeugen melden ihre Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl) Kontakt für ...

