Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere Einbrüche - Täter sahen es auf E-Bikes ab - #polsiwi

Netphen-Deuz / Siegen-Geisweid (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag (12. September) haben es Diebe offenbar auf E-Bikes abgesehen. In Netphen-Deuz im Ahornweg brachen unbekannte Täter in eine Doppelgarage ein. Aus der Garage entwendeten die Täter ein graues E-Mountainbike der Marke Cube im Wert eines unteren vierstelligen Eurobereichs. Der Polizei wurde darüber hinaus im Nahtweg eine weitere aufgebrochene Garage gemeldet. Diese war nach bisherigen Erkenntnissen alarmgesichert. Die Täter verließen augenscheinlich ohne Beute den Tatort. Möglicherweise wurden sie durch die Alarmanlage gestört. Die Tatzeit beider Einbrüche dürfte zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr liegen. Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

In Siegen-Geisweid war ebenfalls ein E-Bike das Objekt der Begierde. Auf bislang nicht bekannte Weise gelangten die Täter in der Straße Am Sammetshain in eine geschlossene Einzelgarage. Das E-Bike soll sich dort nochmals extra mit einem Schloss und einer Metallöse an der Wand gekettet befunden haben. Die Diebe entwendeten das mehrere tausend Euro kostende blau/schwarze E-Mountainbike der Marke Cube (Typ Stereo Hybrid 140 HP). Die Tatzeit lag hier zwischen 15:00 Uhr und 08:00 Uhr. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für alle drei Einbrüche nimmt die Polizei Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell