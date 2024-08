Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Personen in Linienbussen gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen, 23. August, ist es zu zwei ähnlichen Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Fahrgäste in Linienbussen gestürzt sind, nachdem die Busse unvermittelt wegen anderer Verkehrsteilnehmer bremsen mussten. In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher vom Ort des Geschehens.

Um 8.33 Uhr befand sich ein Bus der Linie 003 an der Kreuzung Steinmetzstraße Ecke Sittardstraße. Als der Busfahrer rechts in die Sittardstraße abbiegen wollte, überquerte seinen Angaben zufolge plötzlich ein Radfahrer die Straße. Der Busfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte eine Frau (43) von ihrem Sitz im Bus und verletzte sich leicht.

Der Radfahrer entfernte sich in unbekannte Richtung. Es handelt sich dabei um einen Mann, der zwischen 20 und 25 Jahre alt ist und ein osteuropäisches Erscheinungsbild hat. Er hat blondes Haar und trug zum Unfallzeitpunkt ein weißes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose. Zu dem Fahrrad ist aktuell nichts weiter bekannt.

Einen ähnlichen Vorfall meldete um 11.40 Uhr eine Busfahrerin der Linie 10. Einem Streifenteam gegenüber gab sie an, an der Hindenburgstraße Ecke Eickener Straße an einer roten Ampel gehalten zu haben. Rechts neben dem Bus habe ein Radfahrer gestanden, der ebenfalls auf die Grünphase wartete. Als diese eintrat, sei der Fahrradfahrer losgefahren und dann unvermittelt vor dem Bus links auf die Eickener Straße abgebogen. Die Busfahrerin konnte einen Zusammenstoß vermeiden, durch die Gefahrbremsung kam jedoch ein Fahrgast (54) im Bus zu Fall und verletzte sich leicht.

Der flüchtige Radfahrer soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er hat einen hellen Teint.

Die Polizei bittet in beiden Fällen namentlich noch nicht erfasste Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden, falls sie sachdienliche Hinweise zu den Unfallverursachern geben können. (et)

