Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Mehrere Unbekannte öffneten Fahrzeuge

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.7.2024, gegen 1.15 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis auf verdächtige Personen in Telgte ein. Fünf Männer hätten sich maskiert und würden auf der Feuerbachstraße nach unverschlossenen Fahrzeugen suchen. Bislang wurde bekannt, dass auf der Feuerbachstraße, der Arendstraße und der Böhlaustraße fünf Autos nach möglichem Diebesgut geöffnet und durchsucht wurden. In einem Fall wurden aus einem BMW das Lenkrad, das Display und ein Bedienelement gestohlen. Wer hat im Bereich des Wohngebiet verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

