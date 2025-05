Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl aus Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Andreasstraße;

Tatzeit: 09.05.2025, zwischen 17.00 Uhr und 17.10 Uhr;

Eine Geldbörse aus einem geparkten Auto gestohlen haben bislang Unbekannte in Ahaus. Dazu kam es am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls unverschlossen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. Immer wieder kommt es zu Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Die Polizei appelliert erneut dringlich: "Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen. Vergewissern Sie sich, dass alle Fenster geschlossen sind. Und lassen Sie keine wichtigen Gegenstände im Fahrzeug zurück. Denn auch nur kurzfristig unbeaufsichtigte Wertgegenstände sind für Langfinger oft leichte Beute." (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell