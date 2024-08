Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Verfolgung im S-Bahntunnel - Bundespolizei nimmt Diebe fest

Frankfurt/Main (ots)

In der vergangenen Nacht gelang es Kräften der Bundespolizei zwei männliche Tatverdächtige nach einem Einbruch in den Supermarkt Tegut am Flughafen Frankfurt am Main festzunehmen. Die beiden Männer hatten versucht über einen Bahntunnel zu fliehen.

Gegen 01:45 Uhr bemerkte eine Streife der Bundespolizei zwei männliche Personen am Gleis des Regionalbahnhofes am Flughafen. Die Männer ergriffen beim Erblicken sofort die Flucht in Richtung Bahntunnel. Dadurch auf die Personen aufmerksam geworden, wurde eine sofortige Gleissperrung veranlasst und die Verfolgung der beiden Personen aufgenommen. Während der Verfolgung erhielten die Polizisten den Hinweis auf den vorausgegangenen Einbruch.

Die Verfolgung endete letztendlich mit der Ergreifung der Flüchtenden beim Ausstieg aus dem Notschacht. Bei ihnen wurde ein Teil der gestohlenen Ware aufgefunden.

Bei der Absuche des Tunnels wurde weiteres Stehlgut in Form von Tabakwaren festgestellt. Der Wert des Stehlgutes wurde auf 2572,85 EUR beziffert.

Die Verdächtigen wurden festgenommen und zuständigkeitshalber an die Landespolizei Hessen übergeben.

