POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Siemensstraße; Tatzeit: zwischen 10.05.2025, 13.00 Uhr, und 12.05.2025, 19.00 Uhr; In eine Lagerhalle eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Siemensstraße in Ahaus. Zwischen Samstagmittag und Montagabend öffneten die Einbrecher gewaltsam erst einen Zaun, dann ein Hallentor und gelangten so in das Innere der Halle. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten mehrere ...

