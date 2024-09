Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung in Mehrfamilienwohnhaus - zwei Tatverdächtige kommen in Gewahrsam

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 18.09.2024, kam es in Lörrach zunächst in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und anschließend im Treppenhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen. Gegen 00:45 Uhr hatte der laute Streit zahlreiche Notrufmeldungen bei der Polizei ausgelöst. Starke Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungsdienst rückten zum Ereignisort an. Dort wurden von den Einsatzkräften zwei sich attackierende Männer im Alter von 28 und 50 Jahren getrennt. Beide wiesen stark blutende Schnittverletzungen auf. Nach der ambulanten Versorgung in einem Krankenhause wurden die alkoholisierten Männer in Gewahrsam genommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand waren in das Geschehen die beiden Männer, eine 36-jährige Frau und ein bislang unbekannter Mann involviert. Bei der Auseinandersetzung dürften Flaschen, möglicherweise auch ein Messer eingesetzt worden sein. Der dritte Mann entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Alle Beteiligten dürften mehr oder weniger unter Einfluss berauschender Mittel gestanden haben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell