Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/Görwihl: Vereinsheimeinbruch und Versuch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Dienstag, 17.09.2024, ist in ein Vereinsheim in Albbruck-Unteralpfen eingebrochen worden. Vermutlich in derselben Nacht wurde auch versucht, in ein Vereinsheim in Görwihl gewaltsam einzudringen. Während es in Görwihl nicht gelang, ins Gebäude zu kommen, wurde aus dem Vereinsheim in Unteralpfen eine kleine Geldkassette entwendet. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, insbesondere zu Fahrzeugen (Kontakt 07751 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell