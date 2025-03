Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Roschbach - Verletzter Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer kam es am heutigen Morgen (07.03.2025) gegen 10.23 Uhr an der Einmündung L 516 bei Roschbach. Dabei wollte ein 90 Jahre alter Autofahrer von Roschbach kommend nach rechts in Richtung Landau abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 27 Jahre alten Radfahrers, der aus Edesheim kam. Durch die Kollision zog sich dieser Verletzungen im unteren Rückenbereich zu und musste mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

