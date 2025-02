Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen und Zigarettenautomat aufgebrochen

Aalen (ots)

Blaufelden: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Sonntag 14 Uhr und Dienstag 16:15 Uhr einen im Kleistweg geparkten VW indem er dessen Heckscheibe einschlug. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen.

Blaufelden: Pkw besprüht

Zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 06:45 Uhr besprühte ein Vandale einen im Stauferweg geparkten Pkw mit silberner Farbe. Hierdurch entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

Crailsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Dieb öffnete zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochvormittag 10 Uhr gewaltsam einen in der Ludwig-Erhard-Straße aufgestellten Zigarettenautomaten. Anschließend entwendete er das darin enthaltene Bargeld sowie die enthaltenen Tabakwaren. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell